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Бойцы 10-й артиллерийской бригады ЛНР уничтожили сразу три танка украинских националистов. Они сняли видео удара по боевым машинам и опубликовали его в Сети.

На кадрах видно, что танки боевики ВСУ замаскировали три танка рядом с частным жилым домом. Местонахождение бронетехники было установлено с применением беспилотника, отправившего точные координаты артиллеристам. Оставалось тлишь нанести точный удар, что военнослужащие ЛНР и сделали.

На записи можно увидеть, как после боевые машины противника после атаки воспламеняются. Через несколько секунд происходит детонация боекомплекта, которая провоцирует мощный взрыв.

Напомним, что ВСУ постоянно используют частную и многоквартирную жилую застройку для размещения боевой техники, личного состава и даже складов с боеприпасами. Таким образом они прячутся за спины мирного населения и получают дополнительный повод обвинить ВС РФ в «ударах по гражданским».

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