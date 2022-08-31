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На этой неделе многие российские пенсионеры начнут получать денежные выплаты за длительный стаж. Перечисления начнутся уже со 2 сентября.

На этой неделе денежные средства смогут получить те пенсионеры, которые подтвердили свой стаж в августе. Речь идет о стаже на территории Крайнего Севера, а также на территориях, которые в нему приравнены. Минимальный порог стажа в этих регионах, приравненных к Крайнему Северу, составляет 20 лет. Для граждан Крайнего Севера этот порог составляет 15 лет.

Как только гражданин подтверждает северный стаж, ПФР начинает начислять ему повышенную фиксированную выплату к пенсии. Сумма будет составлять 10 830 рублей. Во многих регионах поступления начнутся 3 или 4 сентября, но в связи с выходными днями в эти даты перечисления можно ожидать 2 сентября.

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