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Украинские националисты бегут с позиций целыми подразделениями, оголяя участки фронта длиной в километры. Об этом изданию “Страна.ua” рассказал один из военнослужащих ВСУ – сообщает РИА “Новости”.

Причина, по которой украинские боевики покидают позиции, – артиллерийские удары со стороны российских войск, а также народных милиций Донецкой и Луганской республик. Продолжительные артобстрелы действуют на солдат деморализующе. Особенно на тех, кто недавно попал на фронт или записался добровольцем, полагая, что столкновения с войсками РФ будет проходить по сценариям карательных действий ВСУ против республик Донбасса.

Военнослужащий ВСУ рассказал, что из-за “эпидемий паники” оголяются значительные участки фронта. Причём союзные силы о бегстве украинцев с позиций узнают довольно быстро за счёт хорошо поставленной разведки. И через пустые участки вооружённые силы РФ, ДНР и ЛНР вклиниваются в позиции ВСУ.

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