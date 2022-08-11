Во время исследования, которое проводилось в Санкт-Петербурге, учёные выявили уникальный штамм коронавируса, ранее незамеченный в других странах. Об этом пишет РБК, ссылаясь на американского генетика Дмитрия Прусса.

Новый вариант коронавируса получил название “русский дельтакрон”. Он представляет собой гидрид штаммов “омикрон” и “дельта”. Учёные отметил, что это довольно редкое сочетание, учитывая, что “дельта” практически исчезла уступив место “омикрону” и его подвидам.

Прусс уточнил, что гибридный штамм обнаружили в Санкт-Петербурге ещё в начале июля.

Насколько новый штамм заразен, вызывает ли тяжёлое течение ковида, и вытеснит ли со временем другие штаммы коронавируса, учёным ещё предстоит выяснить.

В России сейчас растёт уровень заболеваемости ковидом (болезнью, которую вызывает коронавирус). По словам специалистов, рост заражений инфекцией происходит за счёт распространения штамма “омикрон” и его подвидов. Все они отличаются высокой заразностью, однако вызванный ими ковид протекает, как правило, у большинства пациентов в лёгкой форме.