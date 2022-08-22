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В России снова появится обувь американского производителя Crocs. Информацию об этом сообщает издание “Коммерсантъ“.

Магазины этой компании уже открылись в московских торговых центрах «Афимолл» и «Метрополис». Но интернет-магазин пока не будет возобновлять свою работу. Как стало известно, новым оператором торговых точек американского бренда стали компания ООО «Клэр». Она принадлежит бывшему главе российского подразделения Crocs Эрику Пети. Новая структура была сформирована в мае 2022 года.

Напомним, что компания Crocs заявила о своем закрытии в России в марте этого года. В это же время об остановке продаж сообщили ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Закрыли свои точки продаж и модные бренды Adidas, Puma, Hugo Boss, Shiseido, Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos и Nike.

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