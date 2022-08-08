После снижения поставок смартфонов на российский рынок их наконец удалось восстановить до уровня января. Сейчас гаджетов в магазинах столько же, сколько и в начале года. Об этом пишут “Известия”, ссылаясь на данные ритейлеров.

Издание уточняет, что речь идёт о примерно 500 моделях смартфонов от двух десятков брендов. Столько же было в январе. При этом отмечается, что ассортимент наиболее крупных игроков на российском рынке – Apple, Samsung и Xiaomi – восстановился полностью.

Поставки смартфонов в Россию значительно сократились в начале весны из-за изменения экономической ситуации, прекращения работы иностранных компаний на российском рынке и колебаний курса валют. При этом несмотря на то, что поставки гаджетов восстановились до докризисного уровня, спрос на них в России упал и пока, похоже, не планирует восстанавливаться, считают аналитики. Причина – в снижении покупательской способности населения.