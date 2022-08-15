Новая реактивная система залпового огня (РСЗО), разработка которой ведётся в России, будет работать в том числе и в беспилотном, роботизированном, варианте. Об этом заявил гендиректор предприятия-разработчика комплекта роботизации ВНИИ “Сигнал” Владимир Пименов – сообщает РИА “Новости”.

Пименов уточнил, что речи не идёт о полной роботизации РСЗО – это нецелесообразно и снижает тактико-технические характеристики вооружения. Между тем частичный перевод комплекса на соответствующие технологии возможен и оправдан. За счёт этого удастся исключить нахождение экипажа боевой машины, оснащённой системой залпового огня, в опасной зоне. Но при этом возможность управления РСЗО из кабины боевой машины сохранится.

Глава предприятия-разработчика добавил, что в настоящее время разрабатывается комплект роботизации штатной БМП-3.