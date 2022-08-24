Новейший российский дрон-камикадзе ЛАОП-500 представляет собой модернизированный аналог американского Switchblade 300. Однако при это он обладает увеличенной вдвое мощностью и способностью на протяжении 20 минут высматривать для себя цель с воздуха.

Портал Avia.Pro рассказал, что новый дрон является детищем научно-производственной компании «Андроидная техника». Дальность поражения целей составляет до 5 километров. Беспилотник взмывает в небо, на протяжении 20 минут находится в воздухе, выбирая цель, а затем наносит мощный удар.

Напомним, что американские Switchblade 300 в основном предназначены для поражения живой силы противника и легкобронированных боевых машин. Российский ЛАОП-500 способен уничтожать даже тяжелую бронетехнику. Пока данных об его применении на Украине не поступало, но можно с уверенностью говорить, что дрон-камикадзе совсем скоро появится на линии фронта.