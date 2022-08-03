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Способ письма на клавиатуре – “клавиатурный почерк” – у каждого человека уникален, как и почерк обычный. Исходя из этого, его можно использовать как биометрическую характеристику, чтобы определять, в каком состоянии находится человек. Знание об этом может пригодиться работодателям. В этом уверены в компании “Стахановец”, которая разработала сервис для анализа психического состояния по клавиатурному почерку – сообщает “Газета.ру”.

В компании уверяют, что с помощью сервиса можно с большой долей вероятности выяснить, находиться ли человек в наркотическом или алкогольном опьянении, устал или у него проявляются признаки профессионального выгорания. Например, выпитая бутылка пива увеличивает время реакции примерно на 5%, а число опечаток – на 7%. Обладая такими данными, работодатель сможет принимать более эффективные управленческие решения в отношении сотрудников.

В “Стахановце” уточнили, что технологию, которая лежит в основе нового сервиса, разрабатывалась по итогам исследования. Во время него изучались способы ввода текста на клавиатуре разными людьми и в разных состояниях.

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