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Некоторые категории граждан со следующего года могут получить право на льготу при ввозе в Россию автомобиля. Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму. Парламентарии могут его рассмотреть и принять уже в этом году – пишут “Известия”.

Как следует из текста законопроекта, на который ссылается издание, 50 процентов от таможенной пошлины, которая уплачивается при ввозе автомобиля в страну, отдельные категории граждан смогут компенсировать за счёт федерального бюджета. Предполагается, что льготой смогут воспользоваться многодетные семьи и ветераны боевых действия. Впрочем, в действующем проекте закона указывается, что льготная “растаможка” будет доступна только один раз.

В случае, если законопроект одобрят депутаты Госдумы и он будет принят, то новые нормы начнут действовать уже с 1 января следующего года.

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