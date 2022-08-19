Пока нет официального объявления о выходе долгожданной игры Dead Island 2, но многочисленные слухи уже говорят о приближающемся дебюте. Недавно на Amazon появились свежие скриншоты с обложкой, которая будет в дальнейшем сопровождать игру.

Также на Amazon появилась и дата выхода игры. Это будет 3 февраля 2023 года. Пользователям сейчас доступен для просмотра один вариант обложки. В него войдет набор «Воспоминания о Баной» с бейсбольной битой и картой навыков.

Также стало известно, что действие игры будет происходить в Лос-Анджелесе. Появились и еще некоторые детали, касающиеся сюжета. Геймерам будут доступны 6 уникальных персонажей. Они смогут побывать в разных уголках Города Ангелов.

Станет доступна новая система навыков, которая позволяет мгновенно менять характеристики персонажа. Игрокам также предлагается большой выбор оружия.