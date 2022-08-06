Жители Скадовска и населенных пунктов рядом с городом рассказали в социальных сетях о «странной активности» российских ударных вертолетов. Винтокрылые машины якобы летают по странной траектории, часто снижаясь на минимальную высоту, сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты отмечают, что полеты на малых высотах вполне оправданы, так как в Николаевской области активированы зенитно-ракетные комплексы С-300, способные «достать» до Скадовска. Также отмечается, что вертолеты выступают в роли прикрытия для колонны военной спецтехники, которая движется к Херсону.

Скадовск уже подвергался ударам ВСУ с использованием американских РСЗО и гаубиц. Поэтому ВС РФ держат ситуацию на контроле, чтобы своевременно отреагировать на возможные повторные обстрелы.