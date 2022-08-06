читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Скадовска и населенных пунктов рядом с городом рассказали в социальных сетях о «странной активности» российских ударных вертолетов. Винтокрылые машины якобы летают по странной траектории, часто снижаясь на минимальную высоту, сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты отмечают, что полеты на малых высотах вполне оправданы, так как в Николаевской области активированы зенитно-ракетные комплексы С-300, способные «достать» до Скадовска. Также отмечается, что вертолеты выступают в роли прикрытия для колонны военной спецтехники, которая движется к Херсону.

Скадовск уже подвергался ударам ВСУ с использованием американских РСЗО и гаубиц. Поэтому ВС РФ держат ситуацию на контроле, чтобы своевременно отреагировать на возможные повторные обстрелы.

Вам может понравиться

Изменение климата может повлечь за собой гибель цивилизации

Человечество до конца не осознает, к каким последствия может привести изменение климата. Ученые из США, Германии и Китая предупреждают о том, что очень велик риск гибели цивилизации. Международная группа исследователей

РВ: Киев перенес на следующий год “контрнаступ и перемогу”

«Контрнаступление», которое с экранов телевизоров день и ночь обещают в Офисе президента Украины, снова переносится. Об этом сообщил изданию Financial Times украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным. Он объяснил, что ВСУ

Личности причастных к убийству российских пленных устанавливает СКР

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту зверских убийств российских пленных в районе Черниговщины. В настоящее время устанавливаются личности причастных к преступлению. Об этом сообщает РИА “Новости”. В СКР
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |