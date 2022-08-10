Мобилизованные резервисты 56-й бригады ВСУ дезертировали с поля боя. Они отказались отправляться на передовую рядом с поселком Пески, у которого продолжаются ожесточенные боевые действия.

Украинских военных можно понять – их мобилизовали без всякой подготовки, совершенно не интересуясь, умеют ли рядовые граждане страны хотя бы держать в руках автомат. Кроме того, 56-я мотопехотная бригада уже потеряла более 70 процентов личного состава, что совершенно не поднимает боевой дух новобранцев. Они понимают, что их привезли на фронт в качестве пушечного мяса.

Именно поэтому, сообщает портал «Военное дело» со ссылкой на Минобороны РФ, боевики категорически отказались выполнять приказ и выдвигаться под интенсивные удары российской артиллерии, не оставляющие шансов на выживание.