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Германия отправила на Украину 15 самоходных артиллерийских установок PzH 2000, но никакой пользы ВСУ они не принесли. Выяснилось, что это абсолютно бесполезное вооружение, которое постоянно требует технического обслуживания, без которого напрочь отказывается нормально работать.

Портал Avia.Pro со ссылкой на немецкое издание NTV рассказал, что из 15 самоходных гаубиц в распоряжении ВСУ осталось только 5. Причем остальные десять не были уничтожены в ходе боевых действий. После интенсивных залповых ударов, которые украинская армия пыталась наносить по ВС РФ, эти орудия вышли из строя, так как не предназначены для такой эксплуатации.

Немецкий источник пишет, что в Киеве еще надеются отремонтировать гаубицы, если получат соответствующие комплектующие. Однако сейчас их использование невозможно. Хваленое оружие из Германии оказалось бесполезным на Украине, так как простаивает и проходит обслуживание больше времени, чем стреляет.

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