Сразу 12 истребителей ВВС США F-22 прилетели с военной базы Великобритании в Польшу. Портал Avia.Pro рассказал, что эти самолеты предназначены для выполнения секретных операций над акваторией Черного моря.

Официальной информации о миссиях, ради которых потребовалось осуществлять переброску такого количества стелс-самолетов, не поступало. Однако эксперты предполагают, что Соединенные Штаты намереваются частично «закрыть небо» над Украиной. Сбивать российские истребители они разумеется не станут, однако вполне могут перехватывать крылатые ракеты, направляемые на объекты военной инфраструктуры ВСУ.

Границу воздушного пространства Украины американские самолеты пересекать тоже не будут, так как это прямое вмешательство в конфликт. Но на польской границе и над Черным морем они вполне могут выполнять любые боевые задачи. При этом стоит отметить, что F-22 – это истребители-невидимки 5 поколения, которые способны обходить средства ПВО.