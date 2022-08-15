В Европе из-за сильной засухи на поверхности пересохших рек стали появляться камни, которые называют голодными. Они предвещают наступление скорых бед. Об этом рассказали журналисты нидерландской газеты NU.

Голодными камнями называются скалы и речные камни, на которых проставляли даты и отметки уровня воды. Это предупреждения о том, что в ближайшее время наступят трудные времена. Если русло пересыхает, то наступит голод, неурожай и засуха.

Историки рассказали, что первые отметки на голодных камнях появились в XV веке. С самого начала они считались предвестниками больших бедствий. Их находили в 1918 году, во время Первой мировой войны.

Сейчас голодные камни обнаружили на участках русла реки Рейн. Эксперты отмечают, что для Нидерландов это первая в истории такая слабая мощь водяного потока.