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Пентагон, который совсем еще недавно не ставил под сомнение честность Киева в плане поставок оружия, намеревается затеять проверку. Генеральный инспектор американского Минобороны уже находится «в состоянии повышенной готовности», рассказало американское издание Bloomberg.

Сообщается, что планируется проведение грандиозного аудита, направленное на выявление любых мошеннических действий либо злоупотребления киевских властей. Без такой проверки никогда не обходились ни одни поставки оружия. Особенно в том случае, если на это уже потрачено примерно 25 миллиардов долларов.

Несмотря на запланированную проверку, Пентагон продолжает делать заявления об отсутствии фактов злоупотреблений со стороны Украины. Однако тут вступает в силу принцип «доверяй, но проверяй», поэтому стоит все же дождаться результатов аудита.

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