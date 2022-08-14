Высокопоставленный чиновник Пентагона оценил эффективность действий ВСУ по 10-балльной шкале. Он заявил, что украинская армия превзошла все ожидания Соединенных Штатов и поэтому получает 12 баллов из десяти возможных, пишет портал Avia.Pro.

«Они нашли способы делать то, о чём мы даже не могли подумать, что это возможно», – заявил представитель Минобороны США.

При этом он отметил, что изначально эффективность ВСУ равнялась нулю, но после поставок американского оружия она выросла до упомянутых выше 12 баллов. То есть, сообщение Пентагона – это не столько похвала украинским боевикам, сколько очередная реклама западных вооружений, без которых ВСУ ни на что не способны.

Чиновник также заявил, что Минобороны США готовы снять все имеющиеся сейчас ограничения и отправить на Украину любое оружие из имеющегося в арсенале американской армии. Несложно догадаться, что речь идет не только об РСЗО, которые уже поступили в распоряжение Киева, но и о новых ракетных комплексах, средствах ПВО и ПРО, артиллерийских установках. Не исключено, что и передача истребителей ВВС США Украине тоже не за горами.