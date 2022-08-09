На территории Музейной площадки № 1 парка “Патриот” организуется экспозиция трофейного оружия, которое было захвачено союзными войсками в ходе спецоперации на Украине. Подробности передает издание “Свободная Пресса“.

Пока нет точной информации о том, что будет представлено на выставке, и когда ожидается ее открытие. Авторы публикации отметили: «Сегодня именно артиллерии принадлежит одна из ключевых ролей на украинском театре военных действий. А учитывая тот факт, что с момента начала спецоперации «Z» 3242 артиллерийских установки ВСУ переведены в состояние, называемое металлоломом, говорить об артиллерии ВСУ можно лишь в контексте поставляемых коллективным Западом образцов. Начнем с буксируемой 155-миллиметровой гаубицы M777».

Российские военные обнаружили в Киеве огромное количество западной техники, в том числе и разнообразные виды гаубиц. Украинские боевики даже не умеют пользоваться всем этими разнообразием вооружения. Для обучения военнослужащие отправляются на Запад.

Все это разнообразие натовских трофеев скоро можно будет увидеть собственными глазами.