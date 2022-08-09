читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На территории Музейной площадки № 1 парка “Патриот” организуется экспозиция трофейного оружия, которое было захвачено союзными войсками в ходе спецоперации на Украине. Подробности передает издание “Свободная Пресса“.

Пока нет точной информации о том, что будет представлено на выставке, и когда ожидается ее открытие. Авторы публикации отметили: «Сегодня именно артиллерии принадлежит одна из ключевых ролей на украинском театре военных действий. А учитывая тот факт, что с момента начала спецоперации «Z» 3242 артиллерийских установки ВСУ переведены в состояние, называемое металлоломом, говорить об артиллерии ВСУ можно лишь в контексте поставляемых коллективным Западом образцов. Начнем с буксируемой 155-миллиметровой гаубицы M777».

Российские военные обнаружили в Киеве огромное количество западной техники, в том числе и разнообразные виды гаубиц. Украинские боевики даже не умеют пользоваться всем этими разнообразием вооружения. Для обучения военнослужащие отправляются на Запад.

Все это разнообразие натовских трофеев скоро можно будет увидеть собственными глазами.

Вам может понравиться

Группировка «О» ВС РФ уничтожила на Донбассе гаубицу M777 ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Отважные» ВС РФ обнаружили уничтоженную мощным артиллерийским ударом гаубицу M777. Портал «Русская весна опубликовал фотографии этого орудия. Бойцы рассказали, что ствол гаубицы был идеально чистым так же,

Курт Волкер предрек “сверхтяжелые времена” Европе и Украине

Соединенные Штаты не собираются останавливать поставки Киеву военной и финансовой помощи. Это означает, что боевые действия на Украине продляться еще как минимум год, а Европу ожидают «сверхтяжелые времена», заявил бывший

Опубликованы кадры последствий ударов российскими военными по Никополю

Украина опубликовала снимки, на которых можно увидеть последствия обстрела военных объектов в Никополе Днепропетровской области со стороны российской армии. Подробности сообщают военные корреспонденты издания “Военное дело“. В Киеве заявляют, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |