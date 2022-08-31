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Большая колонна украинской военной техники замечена в Николаевской области. Местные жители уже выложили в Сеть видеозаписи и фото перемещения боевых машин.

Основу колонны составляют боевые машины пехоты, легкие, но хорошо вооруженные пикапы, а также бронеавтомобили. Также к административной границе Херсонской области движется не меньше четырех танков.

Портал Avia.Pro предполагает, что колонна движется к Херсону, чтобы предпринять еще одну попытку контрнаступления. Приказ о нем 29 августа отдал президент Украины Владимир Зеленский, однако в тот день у Киева что-то пошло не так. Внимательно наблюдающие за возней ВСУ российские артиллеристы открыли огонь и уничтожили живую силу и технику противника.

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