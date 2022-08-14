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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает проводить мероприятия, направленные на подготовку к полномасштабной войне. Одним из них стало внесение корректив в правила набора новобранцев на службу, пишет китайское издание South China Morning Post.

Сейчас предпочтение будет отдаваться претендентам, имеющим опыт в управлении беспилотными аппаратами, а также в таких сферах, как геодезия, работа с Интернетом, инженерия и прочих.

Кроме того, НОАК снизила возрастные ограничения. Приоритеты в программе призыва отданы студентам, которые специализируются в областях математики и информатики, в естественных науках и технологиях.

С августа текущего года НОАК также увеличила возрастной ценз до 26 лет и отметила в качестве приоритета увеличение набора студентов в школы техники и науки при университетах страны.

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