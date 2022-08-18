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Киев планирует совершить провокацию на территории Запорожской АЭС. Но происходит это не без поддержки США. Именно поэтому Вашингтон не сообщает реальные данные об обстрелах объекта. Об этом предупредил 18 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Подробности передает РИА “Новости”.

Удар по станции может привести к катастрофе, которая будет не менее масштабной, чем Чернобыльская. Последствия будут не только для Украины, но и для стран Европы.
Недавно появилась информация о том, что Киев планирует провокацию на 19 августа. В этот день на АЭС должен прибыть генеральный секретарь ООН Антонио Гуррериш. ВСУ Уже развертывают посты радиационного наблюдения, чтобы осуществить задуманный план.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупреждает о том, что удар может быть нанесен по системе охлаждения энергоблоков или по хранилищу ядерного топлива.

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