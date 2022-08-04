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Войска РХБЗ продолжают расследование по деятельности американских биолабораторий на Украине, заявил представитель Минобороны Игорь Кириллов. Он рассказал, что одним и этапов являются пробы крови военнослужащих, которые добровольно сдаются в плен российским ВС.

Анализ этих проб показывает, что военнослужащим вводили препараты лихорадки Западного Нила, а также заболевания с почечным синдромом. Кроме того, в их крови содержится повышенная концентрация антибактериальных препаратов. С возбудителями вышеупомянутых инфекций работал Пентагон в ходе реализации проектов Ю-Пи-8 и Ю-Пи-4 соответственно.

Начальник войск РХБЗ также рассказал, что бойцы ВСУ часто употребляют наркосодержащие препараты. В местах их дислокации часто встречаются такие лекарства, как кодетерп, метадон, кодеин и прочие.

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