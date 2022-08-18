В военной доктрине России четко прописано, что применение ядерного оружия возможно исключительно в ответ на агрессию со стороны противника. И нарушать эти принципы Москва не намерена, сообщил изданию «МК» представитель МИД РФ Иван Нечаев.

Он также отметил, что панические настроения по поводу гипотетического применения Россией ядерного оружия раздувают Соединенные Штаты и их вассалы из Североатлантического альянса. Остается только надеяться, что сами они хорошо понимают, к чему столь агрессивная риторика может привести в конечном итоге.

Россия же, как и записано в военной доктрине, использует стратегическое вооружение только в том случае, если будет обнаружена угроза ее существованию. Также ядерный арсенал РФ будет применен в ответ на агрессию с использованием оружия массового поражения. Мало того, прямое противостояние с НАТО вообще не входит в сферу интересов Москвы, подытожил Нечаев.