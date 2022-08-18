Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В военной доктрине России четко прописано, что применение ядерного оружия возможно исключительно в ответ на агрессию со стороны противника. И нарушать эти принципы Москва не намерена, сообщил изданию «МК» представитель МИД РФ Иван Нечаев.

Он также отметил, что панические настроения по поводу гипотетического применения Россией ядерного оружия раздувают Соединенные Штаты и их вассалы из Североатлантического альянса. Остается только надеяться, что сами они хорошо понимают, к чему столь агрессивная риторика может привести в конечном итоге.

Россия же, как и записано в военной доктрине, использует стратегическое вооружение только в том случае, если будет обнаружена угроза ее существованию. Также ядерный арсенал РФ будет применен в ответ на агрессию с использованием оружия массового поражения. Мало того, прямое противостояние с НАТО вообще не входит в сферу интересов Москвы, подытожил Нечаев.

Вам может понравиться

Перенджиев раскрыл замысел Великобритании с заявкой на пролет самолета-шпиона над Россией

Великобритания не против разведать обстановку в Центральной России и поэтому подала заявку на пролет в воздушном пространстве РФ своего самолета-шпиона, пояснил изданию “Взгляд” военный эксперт Александр Перенджиев. Он также рассказал,

США просит Израиль пересмотреть подход к боевым действиям в Палестине

Тактика ведения Израилем военных действий на Западном берегу реки Иордан должна быть пересмотрена. Такой позиции стали придерживаться США после гибели в городе Дженин журналистки Ширин Абу Акле. Она работала на

Украинские националисты признали потерю Артёмовска

Несмотря на то что бои за Артемовск только начались, украинские националисты уже признают потерю населенного пункта. Об этом сообщают военные корреспонденты издания “Русская Весна“. Такие выводы были сделаны по итогам
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 августа – переменная облачность, до 27 °C | город Мытищи: погода, 18 августа – ясно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 августа – переменная облачность, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 августа – переменная облачность, до 22 °C | Королев: погода, 18 августа – небольшой дождь, до 31 °C | Подольск: погода, 18 августа – ясно, до 27 °C | Армавир: погода, 18 августа – небольшой дождь, до 29 °C |