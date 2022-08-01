Наемники, которые сейчас воюют на Украине, по возвращению домой будут создавать серьезные проблемы для своих государств. Наличие у них большого опыта ведения боевых действий превратиться в настоящую угрозу, рассказал представитель российского МИД Владимир Тарабрин агентству РИА Новости.

Глава департамента новых угроз и вызовов пояснил, что Россия постоянно поднимает данную тему в ходе встреч с представителями других государство. Кроме того, проблема наемников вызывает у Москвы беспокойство из-за тех последствий, которые могут возникнуть после завершения специальной военной операции на Украине.

Тарабрин и ранее высказывался об иностранных наемниках в украинской армии. Он заявлял, что отправке «солдат удачи» в Киев часто способствуют власти государств, входящих в Североатлантический альянс.