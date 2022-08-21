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В Мелитополе бывший офицер украинской армии задержан по подозрению в совершении диверсий. ТАСС со ссылкой на городскую администрации сообщает, что задержанный постоянно отслеживал полеты российских самолетов с местного аэродрома.

Кроме того, у бывшего офицера обнаружена националистическая символика преступного киевского режима, компоненты, необходимые для изготовления взрывчатки, оружие. Все это он хранил у себя дома в тайниках.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, действовал ли бывший военнослужащий в одиночку или передавал информацию через своих соратников и получал инструкции.

Напомним, что Мелитополь на этой неделе был атакован украинскими ракетами, но их успешно перехватила российская ПВО.

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