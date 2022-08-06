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Украинские боевики, которые удерживали контроль над господствующими высотами близ Артемовска, оставили их и отступили в пределы города. Эту информацию подтвердил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

Он привел слова одного из бойцов Народной милиции ЛНР, выразившего недоумение уходом украинских военных с высот. Офицер с позывным «Джексон» рассказал, что в том районе ВСУ выстроили столь мощные укрепления, что российская артиллерия не сумела с ними справиться. Однако Киев все же принял решение оставить «неприступную крепость» по непонятным причинам.

Напомним, что ранее сообщалось о ракетных ударах по военным объектам ВСУ в Артемовске, а также о входе в город бойцов частной военной компании «Вагнер». Последняя ведет ожесточенные бои с украинскими националистами.

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