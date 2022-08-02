Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Разработчики компании Samsung создали многофункциональную искусственный мышечный привод. Его главная особенность заключается в возможности поднимать вес, который в 800 раз превышает его собственный.

Такого показателя удалось достичь благодаря установке цифрового датчика, интегрирующего цифровые системы управления от носимых устройств до роботехники. Искусственная мышца представляет собой дугообразную металлическую пружину с проволокой из металла. Провод приводится в действие с помощью приложенного напряжения, а после этого приводит в движение пружину. Благодаря этому устройство может легко поднимать различные тяжести.

Инженеры компании сделали настолько точные расчеты, что искусственная мышца способна предельно соотнести массу и силу. Разработчики уверены, что устройство найдет свое применение в виртуальной реальности, а также в отраслях, связанных с грузами.

Вам может понравиться

Массового вымирания на Земле стоит ждать к 2500 году

Около 500 лет есть у человечества, чтобы подготовиться к очередному массовому вымиранию живых организмов. Такой прогноз сделал климатолог Кунио Кайхо из университета Тохоку. Статья учёного опубликована в журнале Biogeosciences. По

На дне Атлантики обнаружены загадочные отверстия

Несколько сотен необычных отверстий были обнаружены учеными к северу от Азорских островов на глубине в 3 километра. Их уникальность заключается в расположении. Они выстроены в ровную прямую линию. На первый

В Швейцарии придумали бумажную батарейку, вырабатывающую энергию от пары капель воды

Швейцарские ученые разработали уникальные бумажные батарейки, которые начинают вырабатывать энергию после активации обычной водопроводной водой. Причем жидкости для этой цели требуется не более 1-2 капель. На одном из концов источника
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |