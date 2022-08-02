Разработчики компании Samsung создали многофункциональную искусственный мышечный привод. Его главная особенность заключается в возможности поднимать вес, который в 800 раз превышает его собственный.

Такого показателя удалось достичь благодаря установке цифрового датчика, интегрирующего цифровые системы управления от носимых устройств до роботехники. Искусственная мышца представляет собой дугообразную металлическую пружину с проволокой из металла. Провод приводится в действие с помощью приложенного напряжения, а после этого приводит в движение пружину. Благодаря этому устройство может легко поднимать различные тяжести.

Инженеры компании сделали настолько точные расчеты, что искусственная мышца способна предельно соотнести массу и силу. Разработчики уверены, что устройство найдет свое применение в виртуальной реальности, а также в отраслях, связанных с грузами.