Летать и плавать способен беспилотный аппарат, который продемонстрировали инженеры из Нанкинского университета. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Отличительная особенность дрона – умение погружаться в воду и передвигаться под её поверхностью. Такая возможность, по словам изобретателей, будет особенно полезна для выполнения военных задач: погружаясь в воду, дрон может уйти из зоны видимости радаров. А затем всплыть и продолжить полёт.

Летательный аппарат кроме четырёх пропеллеров снабжён двумя раскладными крыльями. Благодаря им беспилотник может экономить энергию во время полёта. При погружении в воду крылья складываются и аппарат напоминает маленькую подводную лодку, отмечает издание.

Максимальная скорость, с которой может передвигаться дрон в воздушном пространстве, – 120 километров в час. Его ширина – около 2 метров.