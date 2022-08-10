Новое оружие России, которое показал президент Владимир Путин, наверняка заставило американцев понервничать. Так китайские журналисты из издания Baijiahao отозвались о крылатой ракете “Циркон” – сообщает “ПолитРоссия”.

О том, что “цирконы” в скором времени поступят на вооружение, президент Путин заявил во время недавнего празднования Дня военно-морского флота. Китайские обозреватели отмечают, что такое оружие вполне можно назвать самым убийственным и не имеющим аналогов в мире.

Дальность полёта “Циркона” и его скорость делают перехват ракеты практически невозможным. И при желании российские подлодки с таким вооружением, развёрнутые недалеко от берегов США, могут представлять серьёзную опасность для американского флота – говорится в публикации. Впрочем, ничего не мешает ракетам такого класса поражать и наземные цели.

“Циркон” стала первой гиперзвуковой ракетой, которую запускали, как с надводной части корабля, так и с подводного положения подлодки. Об аналогах такого оружия у других стран пока ничего неизвестно.