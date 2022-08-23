Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призывает объявить Петра Врублевского, являющегося послом Украины, персоной нон грата. Причиной стали его агрессивные высказывания в адрес русских. Об этом сообщил председатель ассоциации Владимир Божко. Подробности передает РИА “Новости”.

Ранее в Сети было распространено видео, на котором украинский дипломат заявляет о необходимости убивать русских. В АРСК попросили правоохранительные органы привлечь к ответственности всех причастных к созданию этого ролика.

Владимир Божко сообщил: «Подобные заявления несовместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживают в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы. В этой связи АРСК требует от МИД Республики Казахстан объявить посла Украины Врублевского персоной нон грата».

В Совете Ассамблеи народа Казахстана осудили посла за его высказывания, заявив, что подобные слова недопустимы.