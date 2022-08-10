В благополучной Исландии скандал. Посольство России требует извинений за оскорбление государственного флага страны. Об этом говорится в телеграм-канале дипломатической миссии – сообщает РИА “Новости”.

Поводом стал материал в газете Fréttablaðið (“Фреттабладид”). У российского посольства возникли вопросы не столько к содержанию материала, сколько к одной из иллюстраций. На ней было изображено, как неизвестное лицо попирает ногами флаг России. Подпись под изображением окалась издевательской. Она гласила, что это новое применение российскому флагу, которые нашли украинцы.

В сообщении дипмиссии напоминается, что в Уголовном кодексе Исландии содержится статья, которая предусматривает серьёзную ответственность за оскорбление символов зарубежных стран.

Реакции властей Исландии или представителей газеты пока не последовало.