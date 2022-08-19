Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись боевой работы в окрестностях Северска ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». Сделана она с беспилотного аппарата «Орлан-10», который постоянно отслеживает действия группировки ВС РФ «Отважные» на Донбассе.

На кадрах хорошо видно, как вертолет наносит удар за ударом по позициям украинских националистов под Северском. Винтокрылая машина выпускает одну неуправляемую ракету за другой, уверенно поражая цели противника.

Военнослужащие ВС РФ рассказывают, что Киев выстроил довольно надежную линию обороны под Северском, однако ударные вертолеты, авиация и артиллерия ежедневно проделывают в ней все новые и новые дыры.

Напомним, что Северск вместе с Артемовском и Соледаром является одной из главных целей союзных сил. Установления контроля над этими населенными пунктами позволит лишить ВСУ снабжения и начать наступление на Краматорск и Славянск.