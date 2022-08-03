Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины “Корд” планировали проведение диверсий и терактов. Для этого у них уже было подготовлено оружие и взрывные устройства. Оно было обнаружено в тайнике после задержания в Херсоне нескольких бывших “кордовцев”. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Точное число задержанных бывших сотрудников “Корд” в сообщении информагентства не приводится. Но уточняется, что в тайнике, о котором рассказали задержанные, находилось более полусотни единиц огнестрельного оружия (в том числе и иностранного), а также боеприпасы, взрывчатка и так далее.

Всё найдённое вооружение должно было использоваться спецслужбами Украины для проведения диверсионно-террористической деятельности – уточнили представители силовых ведомств.

Спецназ “Корд” (корпус оперативно-внезапного действия) был создан на Украине в 2016 году для действий во время чрезвычайных ситуаций. На вооружении у подразделения находятся пистолеты, автоматы, карабины, дробовики и снайперские винтовки.