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Минувшей ночью ВС РФ артиллерийскими и ракетными ударами уничтожили несколько второстепенных центров принятия решений ВСУ в Харьковской области, рассказал портал «Военное обозрение». Отмечается, что среди этих важных для Киева объектов был штаб местной территориальной обороны, в котором как раз обсуждались военные планы вместе с высокопоставленными офицерами ВСУ.

Также в ходе наступления ВС РФ украинские боевики были вынуждены уйти с позиций в непосредственной близости от села Циркуны. Они отступили к областному центру и этому населенному пункту, где оборудуют новые укрепления.

Российские ВС также нанесли удары по позициям ВСУ в Запорожской и окраинных районах Херсонской области. Главная цель – прекратить обстрелы ЗАЭС, которые украинские боевики почти безостановочно ведут с правого берега Днепра.

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