Президент Украины Зеленский заявляет, что суд над военными преступниками на Донбассе станет «последней чертой» в вопросе о возможных переговорах Москвы и Киева. Однако его можно понять – украинскому лидеру есть чего бояться, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что суд над украинскими боевиками состоится обязательно. Они терроризировали мирных жителей Донбасса, убивали и насиловали людей и не сумеют уйти от заслуженного наказания.

«Важно, чтобы судебное заседание было публичным. Все его ждут. Кроме президента Украины Зеленского, который считает это неприемлемым. Более того, называет „последней чертой“ в вопросе переговоров с Россией. Ему и киевскому режиму есть чего бояться», – написал спикер в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что Зеленский отлично знает – военные преступники расскажут, что именно он отдавал приказы уничтожать детей, пожилых людей, мирных граждан, которые не делали ничего плохого. Украинский лидер пытается избежать этого, поэтому угрожает отказом от переговоров. Однако он и так не соглашается на мирное урегулирование конфликта. А трибунал позволит всему миру показать, доказательства преступлений киевского режима.