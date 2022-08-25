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Германия планирует отправить вооружения на Украину на сумму 500 миллионов евро, однако часть военной помощи может быть предоставлена не ранее 2023 года. Всё дело в “дефиците собственных запасов”. Об этом рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок – передаёт ТАСС.

Она отметила, что Берлин по-прежнему поддерживает Киев в его противостоянии с Москвой. В том числе и предоставляя военную помощь. Однако ситуация такова, что лишнего вооружения в Бундесвере практически нет. Поэтому поставки оружия на Украину “находятся на тонкой грани” – сказала Бербок.

Окончательного решения по поводу отправки оружия на Украину в Германии не приняли. Сначала инициативу должен одобрить комитет Бундестага по бюджету. Однако уже известно, что в распоряжение ВСУ немцы планируют поставить системы ПВО, ракетные установки, противодронные системы и прочую военную технику.

Москва неоднократно заявляла, что поставки оружия Киеву Западом не приближают переговорный процесс. Кроме того, российские власти подчёркивали, что любое западное оружие – законная цель для союзных войск в рамках специальной военной операции России в Донбассе.

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