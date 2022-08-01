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Кризис с поставками природного газа из России в ФРГ может превратиться в кризис энергетический, поскольку “голубое топливо” в Германии используют для генерации электроэнергии. В этой связи практику выработки электричества с помощью газа необходимо прекращать. Такое заявление сделал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер – пишет газета Bild am Sonntag.

Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации может стать продление срока эксплуатации атомных электростанции. Однако по этому вопросу в Германии пока нет единого мнения. Тем не менее министр финансов предложил рассмотреть возможность “безвредные и безопасные” станции эксплуатировать минимум до 2024 года.

Чиновник также отметил, что своим примером старается демонстрировать бережливое отношение к ресурсам. К примеру, переводит кондиционеры в офисе в экономный режим.

Германия считается основным потребителем российского газа в Европе. Однако после начала специальной военной операции в Донбассе и ухудшения из-за неё отношений между Россией и Евросоюзом, поставки российского газа в Европу заметно сократились.

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