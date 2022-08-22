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Немецкую армию нельзя ослаблять ещё больше, увеличивая поставки вооружения на Украину. Германия уже подошла к своему пределу. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на бундесвер – пишет РБК.

Немецкое издание отмечает, что сейчас в стране идут дискуссии по поводу дальнейшей военной поддержки ВСУ. Но пока единого мнения на этот счёт нет. Звучат даже предложения вместо разговоров о поставках оружия сконцентрироваться на мирном урегулировании ситуации, а также на оказании гуманитарной помощи. В противном случае – отмечают приверженцы такой точки зрения – возникнет гонка вооружений.

СМИ Германии неоднократно отмечали, что представители украинских властей регулярно запрашивают у Германии военную помощь. Однако страна делится оружием с неохотой. Местное военное командование в качестве причины для отказа называет необходимость техники для самой немецкой армии.

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