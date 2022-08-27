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Действующему президенту Украины Зеленскому неоднократно приходилось слышать, что его вскоре сместят с поста. Ему это не нравится, но решать в сложившейся на Украине ситуации будет все-таки Запад.

Так, немецкое издание Bild, перевод публикации в котором представлен РИА Новости, уверенно заявляет, что все шансы сменить Зеленского на посту президента Украины имеет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Залужный является героем не только для солдат, но и для значительной части населения. Источники верят, что популярный генерал сменит нынешнего главу правительства Владимира Зеленского после окончания конфликта», – написали немецкие журналисты со ссылкой на неназванные источники на Украине.

Разумеется, до завершения конфликта Зеленский останется на своем посту. Однако политический и экономический кризис, который вполне может разразиться на Украине спустя уже несколько месяцев, снизит рейтинг действующего главы государства до минимального. Кроме того, националистические силы, которые и ранее были не в восторге от Зеленского, сейчас не могут простить ему множество ошибок, совершенных в ходе спецоперации ВС РФ.

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