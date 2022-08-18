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Глава правительства Финляндии Санна Марин уже второй раз за этот год попадает в центр скандала на частной вечеринке. В среду в средствах массовой информации распространили видео с частной вечеринки, на которой Санна Марин танцует со знаменитостями.

Сама Марин прокомментировала видео: “Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа, и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как и многие люди моего возраста”.

После этой вечеринки она со своими друзьями побывала еще два бара в Хельсинки. Скандар начался из-за того, что в видео звучит слово “jauhojengi”, что может обозначать наркотики. Марин заявляет, что ничего про это не знает. Она уверяет, что сама никогда не употребляла наркотики, а также не видела, чтобы их кто-то употреблял на вечеринке.

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