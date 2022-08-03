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Политические схемы, которые разрабатываются стратегами Запада, совершенно неэффективны в Восточной Европе. Это ЕС обязательно должен учитывать, намереваясь включить Украину в свой состав, пишет издание Financial Times.

Обозреватель Иван Крастев, публикацию которого представило агентство РИА Новости, напомнил Западной Европе, что ей до сих пор не удалось добиться каких-либо преобразований на Балканах, хотя с прибалтийскими государствами и странами Центральной Европы подобных проблем не возникало.

«ЕС не сможет эффективно разрешить кризис, вызванный российской спецоперацией на Украине, если будет не в состоянии переосмыслить свой «балканский опыт”», – уверен эксперт.

Именно поэтому любые стратегии, касающиеся Украины и других стран Восточной Европы должны создаваться с учетом «балканского опыта», а не по западным лекалам.

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