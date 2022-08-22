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Консенсус Европейского союза о поддержке Украины может рухнуть на фоне собственных трудностей. Приближается зима, а в Европе наблюдаются серьезные проблемы с энергетическими ресурсами. Об этом сообщают журналисты телеканала CNN. Подробности передает издание news.ru.

Авторы публикации приводят слова одного из европейских дипломатов: «В Евросоюзе все будет очень трудно, и при этом мы должны будем придерживаться нашего обещания отрезать Россию от любых доходов от газа и других источников».

Кроме того, обозреватели отмечают проблему Евросоюза, которая возникла на фоне поставок вооружения Киеву. Изначально, с политической точки, зрения страны НАТО сплотились, чтобы обосновать свою помощь Украине. Но Киев стал требовать все больше и больше вооружения, что осложнило ситуацию.

Авторы отметили: «Хорошая новость в том, что оружие помогает украинцам держаться. Плохая — чем дольше война продолжается, тем меньше будет поставок оружия, и от него будет труднее отказаться».

Журналисты говорят о том, что с самого начала было очень легко выступать против российского президента Владимира Путина. Но сейчас эта война перешла в скучную стадию.

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