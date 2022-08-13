Директор программ наблюдения Земли Европейского космического агентства (ЕКА) Симонетта Чели официально объявила об «окончании миссии» спутника Copernicus Sentinel-1B, по причине невозможности восстановления регулируемой шины блока питания антенны РЛС с синтезированной апертурой С-диапазона. Об этом сообщает портал SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

23 декабря 2021 года у спутника Copernicus Sentinel-1B отказала система электропитания приборной электроники, из-за чего он не смог передавать радиолокационные данные. С тех пор операторы и инженеры ЕКА работали над устранением этой проблемы, но в конечном итоге руководящие инстанции ЕКА и Европейская комиссия приняли решение досрочно завершить работу Sentinel-1B.

Директор программ наблюдения Земли ЕКА Симонетта Чели, выступившая с официальным заявлением по этому поводу, подчеркнула, что первый из спутников проекта Copernicus – Sentinel-1A – остается полностью работоспособным, и планы запуска нового Sentinel-1C решено реализовать как можно скорее.

«Sentinel-1A остается на орбите в полном порядке, продолжая предоставлять высококачественные радиолокационные изображения для множества приложений. Мы сосредоточены на ускорении запуска Sentinel-1C. Теперь, благодаря успешному первому полету ракеты Vega-C 13 июля, мы с Arianespace планируем этот запуск во втором квартале 2023 года».

В апреле 2014 года Sentinel-1A стал первым спутником проекта Copernicus – космической программы Европейского Союза для наблюдения Земли. После запуска Sentinel-1B в апреле 2016 года миссия стала состоять из двух идентичных спутников, вращающихся на равноудаленном расстоянии друг от друга, чтобы получать изображения планеты с максимальной частотой повторения в шесть дней, вплоть до ежедневного охвата в высоких широтах.

Амбициозная миссия Sentinel-1, использующая усовершенствованную радиолокационную технологию с синтезированной апертурой для обеспечения всепогодного, дневного и ночного снабжения изображениями поверхности Земли, стала новым этапным рубежом для космических радаров.

Миссия приносит пользу многочисленным сервисам и приложениям Copernicus, например, связанным с мониторингом арктического морского льда, отслеживанием айсбергов, мониторингом скорости движения ледников, регулярным картографированием морского льда, наблюдением за морской средой, включая мониторинг разливов нефти и обнаружение судов в морских условиях. безопасности, а также контроль за незаконным промыслом.

Данные Copernicus также используются для мониторинга деформации грунта в результате оседания грунта, землетрясений и извержений вулканов, картографирования для управления лесами, водными ресурсами и почвами, а также картирования для поддержки гуманитарной помощи и кризисных ситуаций.

С такой важной ролью и широким кругом пользователей, полагающихся на своевременные данные, ЕКА приняло меры, как только стало ясно, что решение проблемы с питанием Sentinel-1B может занять несколько недель, на что надеялись в конце декабря.

Руководитель миссии Sentinel-1 ЕКА Пьер Потен сказал: «Вместе с Европейской комиссией мы стараемся восполнить некоторые пробелы в данных, корректируя план наблюдения Sentinel-1A и используя данные радаров других спутниковых миссий, которые вносят свой вклад в исследование Copernicus. программа. В частности, мы можем использовать данные канадских спутников Radarsat-2 и Radarsat Constellation Mission, немецких TerraSAR-X, итальянских COSMO-SkyMed и испанских PAZ для поддержки оперативного мониторинга морского льда для службы мониторинга морской среды Copernicus».

Пока что ЕКА продолжает меры по сведению к минимуму неудобств для пользователей и добивается скорейшего вывода Sentinel-1C на орбиту, а также готовится к «ответственной утилизации» Sentinel-1B. Менеджер по эксплуатации спутников Sentinel-1 Алистер О’Коннелл уточнил: «Сам спутник Sentinel-1B остается под контролем, все его системы, кроме отказавшего блока питания, который препятствует включению радара, продолжают функционировать в штатном режиме, и мы выполняем обычные действия. контроль исправности космического корабля и плановые маневры управления орбитой. Процесс утилизации Sentinel-1B мы начнем после того, как Sentinel-1C благополучно окажется на орбите».