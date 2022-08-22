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На востоке Донецка после мощного удара со стороны боевиков ВСУ не прекращается детонация. Вполне вероятно, что именно из-за этого спецслужбы сейчас заблокировали все подходы к бывшему гипермаркету «Ашан», который теперь называется «Сигма», пишет портал NVL.

Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин рассказал, что атаки ВСУ не прекращались на протяжении всей ночи. Но примерно в 4 часа утра был нанесен мощный удар по восточной части города. Сразу же после этого началась детонация. Изначально предполагалось, что националисты попали в супермаркет Metro, который уже давно не работает.

Сейчас выясняется, что речь о «Сигме», которую оцепили спецслужбы. Напомним, Киев не прекращает обстреливать Донецк, используя на Донбассе тактику выжженной земли. Его удары в основном приходятся по мирным жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры.

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