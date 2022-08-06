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Житель села Владимировка, что под Соледаром, привел свидетельства очередного военного преступления украинских нацистов. Он рассказал, что именно это село боевики выбрали, в качестве места для временного размещения своих подразделений.

Националисты захотели расквартироваться во Владимировке и нашли «эффективный способ» выгнать из населенного пункта всех местных жителей. Они обстреляли жилые дома из Соледара и Артемовска, над которыми тогда удерживали контроль. После этого боевики обратились в сельский совет, чтобы узнать, можно ли им расквартироваться и все ли жители покинули населенный пункт.

Местных при этом чуть ли не под дулами автоматов заставляли давать «показания» об обстреле села российскими ВС, отметил житель Владимировки.

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