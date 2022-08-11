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Системы залпового огня HIMARS, которые США поставили Украине, стреляют на значительно большее расстояние, чем заявлялось ранее. Об этом рассказал заместитель командующего Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин – передаёт РИА “Новости”.

Ранее власти США заявляли, что вместе с комплексам HIMARS, которые отправляются на Украину, ВСУ получает ракеты, которые не способны лететь дальше 80 километров. Однако по словам Басурина, обстрелы из “хаймарсов” проводятся с удаления на 120 и 150 километров. Таким образом, можно предположить – подчеркнул заместитель командующего – что в распоряжении ВСУ уже есть дальнобойные снаряды к американским системам залпового огня.

Басурин напомнил, что ещё в июле он делал заявления, что дальнобойные ракеты идут из США на Украину, однако тогда американская сторона такую информацию не подтверждала.

Ранее командование союзных войск подчёркивало, что иностранное вооружение, которое получило ВСУ,  является законной целью для поражения в рамках специальной военной операции в Донбассе.

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