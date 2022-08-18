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Британские эксперты уверены, что президент Украины Зеленский своими заявлениями о контрнаступлении на Херсон только демонстрировал Западу, что его военная помощь используется эффективно. На самом деле ни о какой контратаке речи не было, пишет портал «Военное дело».

Аналитики из Великобритании напомнили, что Киев наносил удары по Антоновскому мосту в Херсоне из американских РСЗО HIMARS и неоднократно повторял, что это часть контрнаступления. Но на деле у него не было ни единого реального шанса предпринять атакующие действия. ВС РФ значительно сильнее и ВСУ нечего им противопоставить.

Также британские эксперты заявляют, что обещания контрнаступления – это глупая ошибка Зеленского. Теперь, когда под Херсоном сосредоточены крупные силы ВС РФ, атаковать ВСУ не смогут, что негативно повлияет на боевой дух украинской армии, а также на отношение граждан страны к главе государства.

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