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Ученые завершили исследования останков окаменелостей панд, которые были найдены в Болгарии еще в 1970-х годах. Результаты изучения показали, что останки принадлежат виду панд, которые мог быть последним на территории Европы.

Все это время окаменелости хранились в Национальном музее естественной истории. Ученые исследовали зубы ранее неизвестных науке древних медведей. Верхний плотоядный зуб и клык был обнаружен палеонтологом Иваном Николовым. Именно в честь него и был назван вид панд — Agriarctos nikolovi.

По словам профессора Национального музея естественной истории в Софии Николая Спассова, панды являются специализированной группой медведей. Обнаруженный вид проживал во влажных и теплых лесах древней Европы. После изменения климата европейские панды лишились своей среды обитания и вымерли.

Эксперты отмечают, что обнаруженный вид не является прямым предком современных панд. Это из близкий родственник. Европейские панды питались растениями, но их зубы не были настолько прочными, чтобы грызть бамбук.

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