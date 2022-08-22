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У Дома у Пауля Лёбе, что рядом с Бундестагом, собрались активисты движения #IamPoor и представители организации Die Tafel Jugend. В социальной сети «Твиттер» они сообщили, что намереваются провести акцию, направленную против снижения уровня жизни в стране, передает РИА Новости.

Они прихватили с собой пустые тарелки и заявили, что посуда должна быть всегда полной для тех, кто нуждается в пище. Также молодежь потребовала сделать здоровую еду доступной для всех, а не только для зажиточных слоев населения.

Протестующие под девизом «У бедности не бывает летних каникул» активисты привели официальную статистику, согласно которой почти 14 миллионов немцев либо уже находятся за чертой бедности, либо стремительно к ней приближаются. Сейчас таким людям невероятно тяжело, так как из-за повышения цен их положение ухудшается, а власти не делают абсолютно ничего, чтобы исправить ситуацию.

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